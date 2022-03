Morto Stefano Vespa, fratello di Bruno ed ex giornalista de “Il Tempo”: le cause del decesso (foto Twitter)

Grave lutto per il giornalismo italiano, è morto a 64 anni Stefano Vespa. Era noto per essere il fratello di Bruno Vespa e per aver lavorato per più di venti anni al quotidiano “Il Tempo”. Successivamente, è stato caporedattore di Panorama a partire dall’anno 2003. Vespa è morto stroncato da un malore improvviso. Quindi è stata una morte del tutto inaspettata.

Morto Stefano Vespa, era il fratello minore di Bruno Vespa

Era il fratello minore di Bruno Vespa, giornalista, conduttore televisivo, autore televisivo, conduttore radiofonico e scrittore italiano. Già direttore del TG1, è ideatore e conduttore del programma televisivo Porta a Porta, trasmesso da Rai 1 a partire dal 1996.

Morto Stefano Vespa, si è sempre occupato di politica e cronaca

Come scrive AdnKronos, è morto improvvisamente, colpito da un malore, il giornalista Stefano Vespa, fratello di Bruno. Aveva 64 anni. Dopo 23 anni a “Il Tempo”, dove entrò come collaboratore e divenne caporedattore, nel 2003 passò a Panorama, diventando il capo della redazione romana.

Si è sempre occupato di politica e cronaca e, da oltre vent’anni, anche di difesa e sicurezza. Una volta in pensione, aveva iniziato una collaborazione con Formiche.net.