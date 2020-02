PESCARA – Tragedia questa notte, 22 febbraio, in provincia di Pescara. Stando alle prime informazioni, quattro persone che viaggiavano sulla stessa auto hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto intorno alle 2.30 a Moscufo, in contrada Pischiarano. L’auto sarebbe finita contro un albero. Sul posto sono intervenuti 118, vigili del fuoco e carabinieri.

La dinamica del grave incidente resta da chiarire, e i militari intervenuti si stanno occupando de rilievi del caso per cercare di ricostruire quanto avvenuto. Le quattro persone decedute sarebbero tutti uomini. (fonte AGI)