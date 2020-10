Mose in azione a Venezia: marea bloccata a 60-65 centimentri, acqua alta evitata (Foto d’archivio Ansa)

Allarme acqua alta a Venezia giovedì 15 ottobre, ma il Mose si alza e la super marea viene bloccata.

E’ già stato completato il sollevamento di tutte le schiere di paratoie del Mose a Venezia, e la crescita della marea si è fermata.

Mose in funzione a Venezia: marea stabile tra 60 e 65 centimetri

Il Centro previsioni del Comune comunica che, a Mose attivo, la marea è stabile in città tra i 60 e 65 centimetri, quindi senza nessuna zona allagata. Invece a Chioggia, a causa del forte vento di Bora, si registrano circa 10-15 cm in più rispetto al capoluogo.

Le paratoie – secondo il Centro maree del Comune – sono attive e se l’Adriatico sale, in laguna l’acqua è stimata ad un livello tra i 60-65 cm sul medio mare.

La marea provocata dallo scirocco

Il Mose è entrato in funzione stamane a Venezia per fermare l’ingresso in città di un’alta marea eccezionale, con vento di scirocco. E’ previsto che il picco raggiunga i 130 cm.

E’ la seconda volta – era già successo il 3 ottobre – che il sistema di dighe viene attivato, in fase di emergenza, durante un episodio di acqua alta. Le paratoie permettono di sbarrare il passaggio tra mare e laguna alle tre bocche di porto, fermando così la crescita della marea in città.

L’operazione è stata preceduta come sempre dall”ordinanza della Capitaneria per l’interdizione, a Mose sollevato, della navigazione. (Fonte Ansa)