Mostro di Firenze, Procura ha chiesto archiviazione per ultimi due indagati

ROMA – La procura di Firenze ha chiesto l’archiviazione per gli ultimi due indagati, in ordine di tempo, per l’inchiesta sugli otto duplici delitti attribuiti al “Mostro di Firenze”: si tratta di Giampiero Vigilanti, 89 anni, ex legionario, e di un medico di 88 anni, Francesco Caccamo.

La notizia è riportata oggi dalla Nazione. Nei loro confronti, gli inquirenti, riporta il quotidiano, non sono andati oltre un “quadro indiziario fragile ed incerto, non certo suscettibile ad assurgere a dignità di prova, né tale da essere in alcun modo ulteriormente corroborato con ulteriore attività investigativa, tenuto anche conto del lungo tempo trascorso dai fatti”: il primo duplice delitto, ‘firmato’ dalla Beretta calibro 22, risale al 1968, l’ultimo al 1985.