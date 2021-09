Mostro Sirena del museo di Milano: ha capelli umani, unghie d’uccello e pinne di pesce

Qualche anno fa si parlava del Mostro Sirena del museo di Storia Naturale di Milano. Lo avevano chiamato così perché sembrava avesse capelli umani, unghie d’uccello e pinne di pesce. Lo avevano trovato in una intercapedine del museo. Cosa fosse, non si sa. Ma oggi se ne torna a parlare, in concomitanza con una intervista realizzata dal Corriere della Sera a colui che cura la sezione di zoologia dei vertebrati del museo.

Il mistero del Mostro Sirena di Milano

Giorgio Bardelli ha parlato al Corriere del mistero del mostro sirena: “Nessuno ne conosceva la provenienza, non c’erano documenti o bigliettini allegati. Il sospetto è che potesse appartenere ai fratelli Villa, collezionisti milanesi che regalarono pezzi al Museo”. Bardelli sostiene che probabilmente risale a prima del 1943, quando le fiamme distrussero molti dei reperti del Museo. Il ritrovamento, va ricordato, risale agli anni Ottanta.

Tutti i dubbi della scienza

I risultati delle analisi degli scienziati dissero che: “Dalle radiografie sappiamo che al suo interno ci sono un’ intelaiatura in legno e inserti di ferro mentre la parte più ampia del corpo è in cartapesta”. Poi però ci sono i dettagli: capelli umani, unghie di uccello e pinne di pesce. Dettagli cui nessuno scienziato è riuscito a dare una spiegazione.