Moto contro auto, un ragazzo di 19 anni è morto a Trieste dopo il violento impatto che la sua moto ha avuto contro una Mercedes. L’incidente è avvenuto lungo strada Nuova per Opicina verso le 23.30 di ieri, mercoledì 26 aprile. Nello schianto il giovane è stato sbalzato diversi metri. Al volante dell’auto c’era una donna di 57 anni che non ha subito gravi conseguenze e che è stata accompagnata all’ospedale di Cattinara in codice giallo.

Moto contro auto, muore un 19enne a Trieste

L’incidente è avvenuto in un tratto di strada compreso tra un semaforo e un incrocio. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine. L’impatto è stato frontale e molto violento.

I sanitari hanno tentato di rianimare il giovane

Dopo la chiamata al 112, sul posto sono arrivate due ambulanze ed anche l’automedica, tutti provenienti da Trieste. È stata tentata una lunga rianimazione per il giovane. Per lui, purtroppo non c’è stato però niente da fare.

A febbraio, sulla stessa strada un motociclista aveva sbattuto contro le colonnine a bordo strada. Per il forte impatto era stato sbalzato dalla sella della sua moto ed era finito nella boscaglia sottostante alla strada. Una brutta caduta che fortunatamente non aveva avuto gravi conseguenze. Il motociclista, infatti, aveva riportato soltanto traumi agli arti superiori ed agli arti inferiori ed era stato trasportato in ospedale in codice giallo.

Forse dovresti anche sapere che…