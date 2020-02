Motta Visconti (Milano), incidente in moto: muore 42enne. In ospedale anche il marito

ROMA – Deborah Taurino: questo il nome della 42enne originaria del Salento e residente a Motta Visconti, in provincia di Milano, che ha perso la vita in seguito a un incidente con la moto. La donna era in compagnia del marito. Marito che in seguito allo schianto è stato trasportato in ospedale e che non è in pericolo di morte. La donna lascia due figli.

L’incidente è avvenuto in viale Alcide De Gasperi, sp 269, nel pomeriggio di martedì 25 febbraio, intorno alle ore 15. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori della croce bianca di Binasco e della croce oro di Gaggiano, seguiti a breve distanza da un’eliambulanza. Il personale sanitario ha tentato di fare il possibile per la 42enne, ma ogni tentativo è risultato vano. Il marito della donna è stato invece trasportato in codice giallo verso l’ospedale più vicino, ma da quanto risulta non dovrebbe trovarsi in pericolo di vita.

A San Donato di Lecce, nel Salento, in segno di lutto è stata annullata la sfilata di Carnevale:

“In questo triste momento la nostra comunità si stringe al dolore che ha colpito le famiglie Taurino – Coroneo per la scomparsa della cara Deborah – è il messaggio apparso su Facebook -. Pertanto, si ritiene opportuno annullare la sfilata prevista per domani. Si dà appuntamento a domenica 1 marzo”.

