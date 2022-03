Ancora sangue sulle strade italiane: tre morti e due feriti il bilancio di un incidente avvenuto la notte tra sabato e domenica a Mottola, in provincia di Taranto. Uno schianto frontale tra una Fiat Tipo e una Audi Q5 che non ha lasciato scampo a due ragazzi di 25 e 26 anni, sottufficiali della Marina del Qatar, e a un italiano di 45 anni. I militari stavano seguendo corsi di formazione nei centri di addestramento di Mariscuola e Maricentadd. Viaggiavano a bordo dell’Audi presa a noleggio insieme ad altri due colleghi, ora ricoverati in prognosi riservata. L’incidente con la Tipo guidata dall’italiano è avvenuto nei pressi di una galleria della statale 100, nel territorio di Mottola. A dare l’allarme alcuni automobilisti di passaggio.

Incidente stradale mortale, non solo a Mottola

Tre vittime, come quelle di sabato nel tratto casertano dell’A1, dove un uomo di 67 anni a bordo di una 500XL ha percorso diversi chilometri contromano sull’autostrada. Fino a causare l’incidente con una Ford Mondeo con a bordo due fratelli di 77 e 73 anni e con una terza auto. In un primo momento sembrava che l’uomo avesse imboccato l’autostrada nel senso sbagliato al casello di Santa Maria Capua Vetere, invece a quanto pare il 67enne avrebbe imboccato invece l’A1 nel senso corretto.

Poi però si è fermato in una piazzola e a quel punto avrebbe fatto inversione imboccando la corsia di sorpasso del senso opposto. Forse pensando di aver sbagliato in precedenza, forse perché in confusione. La Ford con i due fratelli a bordo ha rallentato vedendosi arrivare contro la Fiat, che ha rallentato a sua volta. Ma nel frattempo è sopraggiunta alle spalle della Mondeo una Range Rover a forte velocità che ha centrato le auto in una tragica carambola. La Range Rover si è ribaltata e per liberare i due uomini che erano a bordo, feriti, sono serviti i vigili del fuoco. Nulla da fare invece per gli altri tre automobilisti: i due della Ford sono stati sbalzati fuori dall’abitacolo, sull’asfalto.

I morti per incidenti stradali

Sono le ultime vittime di una lunga scia che nel 2021 ha fatto registrare sulle strade e le autostrade italiane 119 incidenti contromano, che hanno causato 21 morti e 212 feriti, stando ai dati raccolti dall’Osservatorio dell’Asaps, l’Associazione sostenitori della polizia stradale. Le Regioni con il maggior numero di contromano nel 2021 sono state Campania e Puglia (15 episodi), seguite da Lombardia (11), Veneto e Lazio (10)