Movida week-end, per zone rosse di notte i poliziotti degli stadi. Bella richiesta

Movida week-end, movida che si intensifica nei fine settimana e che resiste ad ogni limitazione e travolge ogni transenna oraria o di cosiddetto protocollo.

Quindi, purtroppo, zone delle città da chiudere. Chiudere per la notte, piccole zone rosse di notte. Zone rosse di notte perché di notte ingovernabili. Lo devono decidere i sindaci, ma chi materialmente va a chiudere quelle piazze e strade?

I POLIZIOTTI NELLE ZONE ROSSE, MA QUALI?

I poliziotti ovviamente. Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, quelli che si chiamano le Forze dell’ordine sono coloro che materialmente devono chiudere le zone rosse di notte. Compito difficile e molto complicato. Vanno chiuse quelle zone alla movida ma non ai residenti e a chi vi lavora. Quindi controlli, ci vuole gente e gente preparata e competente. Le Forze dell’ordine. Già, ma quali?

Una bella richiesta, bella perché insieme concreta e provocatoria, è arrivata da qualche sindaco. Eccola la richiesta: dateci per chiudere le zone rosse di notte i poliziotti che vanno (andavano?) a fare ordine pubblico negli stadi di calcio il sabato e la domenica.

Richiesta concreta, perché di poliziotti e uomini in divisa non è che ce ne sia all’infinito. E frasi come “potenzieremo la disponibilità di personale” risultano troppo astratte per essere credibili.

Richiesta provocatoria, perché pone la domanda: cosa conta, cosa vale di più, cosa è davvero essenziale? I poliziotti che andavano in gran numero a fare ordine pubblico negli stadi di calcio probabilmente ora sono di meno (stadi semi chiusi al pubblico, ma ancora due settimane fa c’era chi incredibilmente e follemente li voleva riaprire). Di meno ma non nessuno. Di meno ma sempre poliziotti a spese dello Stato per fare ordine pubblico negli stadi di calcio. E nei dintorni degli stadi perché, come si è visto davanti San Siro per Inter-Milan, il tifo militante e organizzato non vive se non si affolla.

DOMANDA AI PREFETTI, AL VIMINALE, A CONTE

Domanda quindi ai Prefetti, al Viminale, a Conte: dove li mandiamo, dove è più importante mandare gli agenti? A garantire la pubblica salute nelle zone rosse di notte o a garantire che la gente tifosa non si faccia reciprocamente male allo stadio e dintorni? Attenti alla risposta, definisce una netta scala di priorità.