ROMA – Un ottantenne di Monte San Giusto in provincia di Macerata, dopo aver ritirato la sua pensione da mille euro all’ufficio postale del luogo, ha dato 50 centesimi ad una nomade che, con un bambino in braccio, stava chiedendo le elemosina in compagnia di un’altra donna.

L’uomo, dopo il gesto di carità, si è recato in un bar e si è accorto che dalla sua tasca erano spariti i soldi appena ritirati. L’anziano è rimasto sconvolto ed è stato aiutato da alcuni clienti che gli hanno consigliato di recarsi dai Carabinieri per la denuncia.

I militari dell’Arma, dopo la presentazione della denuncia, hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto e risalire alle responsabili del furto. Ad aiutare le indagini sono le telecamere di sicurezza posizionate all’esterno della filiale che ora aiuteranno, gli inquirenti, a provare a risalire all’identità delle due donne.