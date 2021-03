Mugello, scomparve nel 2019: cadavere identificato da scarpe e radiografia denti

Grazie alle scarpe da ginnastica e a una radiografia dei denti, i carabinieri hanno identificato il cadavere di un uomo che venne ritrovato nel Mugello, in un terreno di Pietramala di Firenzuola (Firenze), nell’aprile 2020.

Esaminando la lista degli scomparsi nel 2019 e nel 2020 nelle province di Firenze e Bologna, e concentrandosi sulle scarpe da ginnastica indossate, è stato stabilito che si trattava del corpo di un uomo di 60 anni, deceduto per cause naturali, e che si era allontanato in modo volontario da una struttura specializzata in trattamenti riabilitativi sanitari il 30 settembre 2019.

La scomparsa nel 2019 e le ricerche

La segnalazione di scomparsa venne subito fatta l’1 ottobre 2019 ai carabinieri di Bologna Indipendenza. Nel risalire all’identità i carabinieri bolognesi informati da quelli di Firenzuola, hanno mostrato scarpe e abbigliamento ai familiari, rintracciati anche verificando con l’azienda produttrice il periodo di vendita e la zona.

Gli stessi familiari, pur non riuscendo a riconoscere gli abiti, hanno fornito elementi essenziali per l’identificazione, che poi è stata rafforzata da una radiografia ai denti del 2012 e acquisita dall’Ospedale Bellaria di Bologna, e quindi esaminata dall’Istituto di Medicina legale di Firenze è stata dirimente per l’identificazione: infatti i sanitari hanno potuto confermare l’identità dell’uomo. I parenti sono stati informati dall’Arma.

La procura di Firenze ha concesso il nulla osta al seppellimento della salma, ascrivendo la morte a causa naturale, indeterminata.