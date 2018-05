MUGGIA – Episodio di pazzesca violenza in Friuli: aizzato contro i carabinieri i cani che trasportava in auto, ferendo un militare; poi scappa e viene arrestata. Protagonista dell’episodio, avvenuto la scorsa notte a Muggia (Trieste), è stata una donna, K.K., 43 anni, finita in manette per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

La donna era alla guida di un’auto assieme a un’altra persona; noncurante dell’alt intimato dalla pattuglia dei carabinieri, ha proseguito la marcia, costringendo i militari a un inseguimento che si è concluso dopo qualche centinaio di metri. Alla richiesta di esibire i documenti ha opposto un rifiuto ripartendo velocemente per far perdere le proprie tracce.

Raggiunta nuovamente, la donna ha inveito contro i militari e ha richiamato i due cani di grossa taglia che sedevano sul sedile posteriore della sua auto, uno dei quali è saltato fuori dal veicolo e ha azzannato alla gamba e al torace un carabiniere. E’ stata raggiunta da un altro militare e tratta in arresto.

