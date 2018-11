AVELLINO – Un malore improvviso lo ha colpito mentre era alla guida. Dopo aver perso il controllo del mezzo, si è schiantato contro un muro e la cintura di sicurezza gli ha rescisso la carotide.

Ricoverato d’urgenza all’ospedale Cardarelli di Napoli, il poliziotto Pasquale Crivelli, 54enne residente a Mugnano del Cardinale e in servizio presso il commissariato di Acerra, si è spento dopo cinque giorni di agonia.

Impossibile stabilire con certezza le cause, di sicuro si tratta di una perdita enorme per tre comunità: quella di Avella (Avellino), in cui Pasquale era nato e cresciuto, quella di Mugnano del Cardinale in cui da anni viveva con la famiglia, e quella di Acerra, la città in cui lavorava ed era diventato un punto di riferimento.