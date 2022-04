Era morto da 15 anni l’uomo a cui è stata indirizzata una multa di 100 euro per non essersi vaccinato contro il Covid e quindi ritenuto un No Vax. Ovviamente 15 anni fa del Covid ancora non si sapeva nulla e l’errore ha del clamoroso, Siamo a Nocera Inferiore, nel Salernitano. A ricevere la raccomandata lo scorso 24 marzo è stata la madre del defunto che oggi avrebbe avuto 52 anni.

La multa al No Vax morto

Nella missiva si comunicava l’avvio del procedimento sanzionatorio da parte dell’Agenzia dell’Entrate per non aver iniziato il ciclo vaccinale anti-Covid entro il 1° febbraio. Il destinatario della sanzione, tuttavia, è deceduto 15 anni fa ed il suo nome non risulta più né nell’elenco dell’anagrafe comunale né nella banca dati dell’Asl di Salerno. Probabile, quindi, che qualcosa non abbia funzionato nell’elenco dell’Agenzia delle Entrate. Un errore clamoroso, già commesso in altre realtà, e che ha contribuito a riaprire una ferita per i familiari del defunto multato.

Un caso analogo si era registrato nei giorni scorsi a Napoli.

Multe No Nax over 50, pronti i primi 600mila avvisi

Il ministero della Salute ha iniziato ad inviare gli elenchi delle persone che non si sono sottoposte al vaccino. Dopo la verifica, le cartelle vengono inviate tramite Poste. Al momento in via di spedizione anche all’inizio della prossima settimana un primo lotto di circa 600mila multe. Le lettere inviate dall’Agenzia Entrate-Riscossione in questi giorni sono al momento delle “comunicazioni di avvio del procedimento sanzionatorio”.