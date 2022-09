A partire da gennaio è atteso un nuovo aumento per quanto riguarda le multe stradali. Secondo la rimodulazione automatica biennale delle contravvenzioni prevista dal Codice della Strada, i prezzi delle multe potrebbero essere incrementati del 10% circa a causa dell’inflazione e del FOI dell’Istat.

Aumento multe, cos’è l’indice FOI

Il FOI rappresenta l’indice nazionale dei prezzi al consumo di famiglie di operai e impiegati. Nel 2022 l’indice comprende 1.772 prodotti elementari mentre nel 2021 erano 1.731. L’indice calcolato a luglio 2022 – ultimo disponibile – e reso noto dall’Istat, segnala una variazione del +0,4% rispetto al mese precedente e un +7,8% rispetto allo stesso mese di un anno fa. Se si guarda allo stesso periodo di due anni fa, viene indicato un incremento percentuale del 9,8 (anche se per il calcolo verrà usato il dato di novembre). Il meccanismo è automatico e alla fine di quest’anno si attende il nuovo decreto interministeriale che potrebbe sancire gli aumenti.

Multe, quanto costeranno nel 2023?

Un pericolo concreto, come spiega il centro Studi di Asaps, l’Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale. Il Codice, infatti, prevede un aggiornamento biennale delle sanzioni amministrative pecuniarie, l’ultimo in ordine di tempo è avvenuto alla fine del 2020. Se l’aumento dovesse essere del 10%, spiega sempre Asaps, una multa per divieto di sosta passerebbe dagli attuali 42 a 46 euro, l’uso del cellulare alla guida da 165 a 181 euro, medesimo importo previsto per il superamento dei limiti di velocità tra i 10 e i 40 km/h. Un accesso abusivo nelle ZTL passerebbe da 83 a 91 euro.

L’Asaps, alla luce di questi dati e visto soprattutto i rincari delle bollette di luce e gas e dei generi alimentari, chiede “un blocco dell’aumento previsto per il biennio 2023-2024, in attesa di tempi migliori”, cosa che non andrebbe “a inficiare le attività complessive di repressione ai comportamenti di guida più pericolosi”.