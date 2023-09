Muore a 56 anni durante una colonscopia: aperta indagine

Un uomo di 56 anni è morto durante una colonscopia cui si è sottoposto all’ospedale Maggiore di Modica, in Sicilia. La procura di Ragusa ha aperto un’indagine sul decesso di Giovanni Giannone, entrato in ospedale per sottoporsi all’esame senza avere alcuna patologia.

La colonscopia è un esame endoscopico che permette di esaminare direttamente la superficie intestinale e sue eventuali alterazioni, consigliata dopo i 50 anni come arma di prevenzione rispetto a patologie quali il cancro al colon o per trovare ed eliminare possibili polipi.

Secondo quanto ricostruito dalla moglie dell’uomo nella denuncia presentata all’autorità giudiziaria, durante l’esame qualcosa non sarebbe andato bene e la situazione sarebbe precipitata. La donna ha raccontato come all’improvviso nella stanza dove era in corso l’esame siano entrati e usciti diversi medici e che apparisse evidente che ci fosse qualche problema. La procura ha disposto l’autopsia e sequestrato la cartella clinica. Al momento tutti i medici e gli infermieri che hanno partecipato all’esame diagnostico sono indagati.