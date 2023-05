Muore dopo due ricoveri, 29enne di Brescia stroncata da miocardite fulminante

Una miocardite ha stroncato una 29enne, Lara Stefana. La giovane, originaria di Rezzato (Brescia), per due volte si è recata dai medici per via della sofferenza provata a causa di una miocardite, improvvisa infiammazione del muscolo cardiaco. La ragazza ha chiesto aiuto in due differenti ospedali, dopo che ha accusato problemi di salute.

Cos’è la miocardite

La miocardite è un’improvvisa infiammazione del muscolo cardiaco. La miocardite, come riporta Humanitas, si manifesta per lo più come conseguenza di infezioni virali, ma anche a causa di patologie autoimmuni e infiammatorie sistemiche.

Il dolore della comunità

Dopo la tragica notizia, sono arrivati tantissimi messaggi di cordoglio sui social, anche da parte dell’Avis comunale di Rezzato, di cui è volontaria la mamma della giovane vittima: “Con profonda commozione partecipiamo al lutto di Raffaella e familiari per la repentina scomparsa della figlia Lara”.

La 29enne era conosciuta e amata a Rezzato, paese dell’hinterland Bresciano non distante dal lago di Garda. E infatti in queste ore sono stati moltissimi coloro che hanno espresso un pensiero per la sua scomparsa. Dopo il decesso di Lara, la famiglia ha deciso per l’espianto degli organi, donati con il fine più che lodevole di salvare altre vite umane.

