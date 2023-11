Muore schiacciato dall’auto mentre chiude il garage

Un uomo di 42 anni è morto schiacciato dall’auto contro la basculante del garage della sua casa. E’ successo mercoledì pomeriggio a Carchitti, frazione del comune di Palestrina, in provincia di Roma. L’uomo è deceduto sul colpo.

Il 42enne era uscito con la sua auto dalla rampa del garage della sua abitazione, poi era sceso dalla macchina per andare a chiudere la serranda del box. L’auto, per cause ancora non chiare, si è sfrenata e lo ha schiacciato dopo aver preso velocità

Inutile l’intervento dei soccorsi sul posto. E’ stato solo possibile accertarne il decesso. Sul posto sono intervenuti i anche i carabinieri della stazione di San Cesareo e del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Palestrina.