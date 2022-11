Muore tre giorni dopo il matrimonio, 30enne stroncata da un aneurisma

Tre giorni dopo il matrimonio è morta per un malore improvviso. Mara Angelini, 30 anni, è deceduta martedì 8 novembre all’ospedale di Pesaro dove era stata ricoverata in gravi condizioni dal giorno precedente. La giovane sarebbe stata colpita da un aneurisma dell’arteria femorale.

Giovane sposa morta dopo essere stata colpita da malore in casa

Mara viveva a Gabicce e lavorava a Cattolica come segretaria della Fisiolab. “Stavamo insieme da alcuni anni – racconta al Resto del Carlino il marito Alessandro Baldelli – e sabato ci siamo sposati con una cerimonia intima in Comune a Vallefoglia. Avevamo in programma di organizzare una grande festa a maggio”.

Solo poche ore dopo il matrimonio, il malore fatale: lunedì mattina erano ancora a letto quando a un certo punto Mara ha iniziato a sentirsi male e ha perso conoscenza. Il 118 l’ha portata all’ospedale di Pesaro dove il giorno dopo è morta. I medici hanno parlato di un aneurisma all’arteria femorale.

Il dolore del marito

“A quanto pare, almeno stando a quello che ci è stato riferito, non ci sarebbe stato alcun modo di prevedere questo esito, nemmeno con esami approfonditi. Anche perché, da quel che so, non c’erano stati sintomi precedenti. Ancora non riesco a realizzare appieno quello che è successo” ha detto il marito. Il funerale si svolgerà oggi 10 novembre alle 15.30 nella chiesa di Santa Maria Assunta di Montecchio, in provincia di Pesaro.

