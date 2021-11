Musano di Trevignano, scontro tra fuoristrada e camion lungo la Postumia Romana: morto 43enne

Un 43enne, Luca Schieven, è morto in un incidente avvenuto nella mattinata di venerdì, 26 novembre, lungo la Postumia Romana all’altezza di Musano di Trevignano, in provincia di Treviso.

La prima ricostruzione

Schieven, secondo le prime ricostruzioni, era al volante di un fuoristrada e per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale di Trevignano, si è scontrato frontalmente con un camion che stava trasportando un escavatore.

L’auto su cui viaggiava il 43enne dopo lo scontro è finita, capovolta, in un fossato. Ancora non sono chiare le cause che hanno provocato lo scontro tra il fuoristrada guidato da Schieven e il camion. Probabilmente lo scontro è avvenuto a causa di un sorpasso.

Comunque per lui non c’è stato molto da fare.

Il 43enne, infatti, è stato immediatamente soccorso e intubato sul posto ma poi è morto durante il ricovero all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso.

Chi era la vittima

Racconta Treviso Today:

“Intervenute a Musano anche alcune squadre dei vigili del fuoco di Montebelluna e Treviso. Il traffico ha subito pensatissime consguenze con code in entrambe le direzioni di marcia. Sulla tragedia indaga la polizia locale di Trevignano. Schieven, imprenditore, ex mediatore creditizio e consulente aziendale, lascia la moglie Eleonora con cui viveva a Trevignano, in via Rossini, e una figlia piccola”.