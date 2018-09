ROMA – “Si amplia l’offerta per i giovani: i ragazzi fino ai 18 anni continueranno a non pagare, mentre quelli dai 18 ai 25 anni potranno accedere a musei e siti archeologici a soli due euro nei giorni in cui non è previsto l’ingresso gratuito per tutti”. In un post su Facebook, il ministro dei Beni culturali Alberto Bonisoli torna così – dopo l’intervista pubblicata sul Corriere della Sera di oggi – sulle principali novità del “pacchetto sulle #GiornateAiMusei a cui stiamo lavorando e che prenderanno il via il prossimo marzo”.

Il ministro, sollecitato da un tweet del suo predecessore Dario Franceschini, ha specificato la gratuità degli ingressi per gli under 18, gratuità che non vale tutto l’anno ma sarà subordinata ad una agenda concordata con direttori e sovrintendenti. Gli over 65, invece, il biglietto d’ingresso se lo devono pagare.

“Diamo un #ValoreAllaCultura, diamo un #ValoreAiGiovani. Venti giorni di ingresso libero ogni anno – ribadisce il ministro – per visitare musei e siti archeologici, una settimana di fila gratis a marzo, biglietti a due euro per gli #under25”. “Rispetto al passato – scrive ancora Bonisoli – aumentano quindi le gratuità. L’ingresso resterà libero nella prima domenica di ogni mese da ottobre a marzo. A ciò si si aggiungono delle novità”.

E ancora: “La #settimanadellacultura: sei giorni di fila di ingressi gratuiti a musei e siti archeologici. Il primo appuntamento a marzo 2019. I direttori dei siti e dei musei avranno a disposizione un altro pacchetto di 8 giornate a ingresso libero a loro scelta, da stabilire senza limiti di calendario. Pacchetto che potranno addirittura ampliare, su richiesta, aggiungendo ulteriori giornate di gratuità. Inoltre potranno essere stabilite fasce orarie che consentiranno di entrare senza pagare il biglietto”. “Vogliamo cambiare le cose in meglio. Dobbiamo far crescere la #FameDiCultura nei giovani. #CulturaDelCambiamento #GovernoDelCambiamento”, conclude.