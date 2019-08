Nadia Toffa, morta la nonna Maria Cocchi. Aveva 97 anni

ROMA – La nonna di Nadia Toffa, Maria Cocchi, 97 anni, è morta pochi giorni dopo la nipote.

I funerali della donna sono stati celebrati il 20 agosto a Cerveno, in provincia di Brescia.

Maria Cocchi era la donna più anziana del paese.

“Nata a Braone il 25 gennaio del 1922 – si legge nel ricordo pubblicato sul sito di notizie locali “Montagne e Paesi” – si è trasferita a Cerveno per andare sposa a colui con il quale ha condiviso la vita. Donna generosa e apprezzata da tutti, ha dedicato gran parte della vita alla famiglia, in particolare al marito Enrico, alle tre figlie e ai cinque nipoti. Tra i nipoti c’era anche Nadia Toffa protagonista di molte inchieste alla trasmissione Le Iene”.

Fonte: Montagne e Paesi.

Nadia Toffa, il ricordo di Filippo Roma.

Vedi la grandezza di Nadia? – scrive la iena Filippo Roma su Instagram parlando di Nadia Toffa pochi giorni dopo il funerale che si è svolto a Brescia – Ha avuto il potere di riunirci a Ferragosto”. Chi veniva da una parte. Chi dall’altra. Ci siamo precipitati a Brescia, ovunque ci trovassimo”.

“Ti sarebbe piaciuto vederci tutti insieme li’ per et – continua – stretti in un unico abbraccio. O forse ci hai visto, chissà. Ed è grazie a te che da oggi voglio ancora più bene ai miei compagni di avventura. Sarai per sempre un ricordo indelebile, una luce accesa nella mente, un tocco di magia nel cuore. Si Nadia, sei magica veramente”.