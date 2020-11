Naomi Curtis, ex attrice a luci rosse: “Mi hanno rubato l’identità digitale. Sulla chat della classe di mio figlio…”

L’ex Naomi Curtis denuncia: “Agiscono a nome mio anche nella chat di classe di mio figlio, raccolgono fondi, mi minacciano”.

Naomi Curtis, al secolo Marta Borgulova, 38enne ex attrice a luci rosse, è stata vittima di hackeraggio. Le hanno rubato dati personali, codici e profili social. La scorsa settimana le è arrivato un sms: “Adesso comandiamo noi”.

“Mi hanno hackerato tutto, i miei computer, il telefonino, i miei profili sui social, Instagram, Facebook, le mie foto, tutto quanto – racconta a La Repubblica -. E li usano loro. E scrivono a nome mio. Hanno i miei dati. Mi hanno anche intestato raccolte fondi per bambini malati di tumore e per animali, poi sul più bello le hanno chiuse spiegando che quei soldi servivano a me. Tutto a mia insaputa. E’ inevitabile che ci sia chi non mi saluta più, pare che io stessa, ovviamente senza sapere nulla, abbia mandato insulti ai genitori sulla chat della classe di mio figlio, la mia vita è stravolta, mi hanno detto che useranno le foto di mio figlio, l’altro giorno sono comparsi via video, cioè loro vedevano me ma io non vedevo loro, naturalmente. E non so più cosa fare”.

Naomi Curtis ha denunciato il tutto ai Carabinieri e alla Polizia postale di Porto Garibaldi, dove vive. Ha inoltre raccontato che anche il cellulare del marito è stato manomesso e reso inutilizzabile dopo la sottrazione “di dati personali, codici e quant’altro”. (fonte Repubblica)