Torre del Greco, 37enne muore dopo tre interventi di chirurgia estetica nello stesso giorno

E’ morta dopo essersi sottoposta a tre interventi di chirurgia plastica nello stesso giorno. La Procura di Torre Annunziata ha aperto un’inchiesta sulla morte di una donna 37enne che si è sottoposta a tre interventi di chirurgia estetica nello stesso giorno.

La denuncia dei familiari

I familiari intendono vederci chiaro ed hanno presentato una denuncia ai Carabinieri di Torre del Greco. L’ipotesi di inchiesta, come raccontano le agenzie, è al momento contro ignoti, per l’ipotesi di omicidio colposo. Dopo l’intervento l’inutile corsa in ambulanza all’ospedale del Mare. Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso.

Le testimonianze sull’accaduto, raccontano i giornali locali, sono state raccolte in clinica dai carabinieri, che sabato sera sono stati chiamati dal personale in servizio vista la tensione che si era venuta a creare dopo la morte della donna.

Le parole dell’avvocato: “I genitori non hanno ancora potuto vedere la salma”

“C’è grande attesa anche tra i familiari della donna – dice l’avvocato della famiglia – in particolare dagli anziani genitori, che al dolore del lutto aggiungono quello di non aver ancora potuto vedere la figlia in quanto la salma resta al momento sotto sequestro”.