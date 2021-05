Napoli, 57enne sequestrato e poi liberato con un blitz della polizia sulla A1: volevano portarlo in Francia

Liberato lungo l’A1 nei pressi di Orvieto, grazie ad un blitz della polizia, un italiano di origine campana sequestrato in provincia di Napoli – è emerso dalle indagini – a scopo di estorsione. In arresto, con l’accusa di sequestro di persona, sono finiti due uomini nati in Francia ma di origine magrebina, sorpresi in auto insieme al sequestrato. Su un terzo uomo, anche lui magrebino, sono ancora in corso accertamenti per chiarirne la posizione nella vicenda.

Napoli, 57enne sequestrato e poi liberato con un blitz della polizia sulla A1: le prime ricostruzioni

Sarebbe da ricondurre a questioni di presunti crediti reclamati dai sequestratori, la vicenda dell’uomo di 57 anni fatto salire a forza su un’auto, in provincia di Napoli e poi liberato lungo l’A1, nei pressi di Orvieto, dalla polizia stradale.

E’ stato lo stesso cinquantasettenne, portato negli uffici della Polstrada, a riferire la probabile ragione dell’accaduto. Sono tuttavia ancora in corso gli accertamenti per capire in che ambito possa essere maturato il presunto debito.

L’intenzione dei malviventi – è invece emerso – era quella di condurre il sequestrato in Francia, per liberarlo solo una volta che il riscatto fosse stato pagato. L’uomo non ha riportato conseguenze fisiche, ma è apparso ai poliziotti piuttosto intimorito.

Napoli, 57enne sequestrato e poi liberato con un blitz della polizia sulla A1: i due arrestati

Nel corso del blitz sono stati arrestati due quarantenni nati in Francia ma di origine magrebina, più volte indagati in passato per vari reati tra cui rapina a mano armata, aggressioni contro le forze dell’ordine e una fuga da una stazione di polizia. Il sequestrato ha invece piccoli precedenti alle spalle.