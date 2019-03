NAPOLI – Legata e imbavagliata nel letto della sua casa. Una anziana di 76 anni è stata trovata morta nella sua abitazione dai carabinieri la mattina del 25 marzo a Napoli.

Come riferito dall’Ansa, il ritrovamento del corpo è avvenuto al terzo piano di uno stabile di Via Santa Lucia ai Filippini 176, alla periferia orientale di Napoli. Accertamenti dei Carabinieri sono in corso. (Ansa)