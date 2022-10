Napoli, anziana scippata in strada cade e sbatte la testa: grave in ospedale FOTO ANSA

Ha dapprima subito una rapina e poi è caduta a terra, battendo la testa sul selciato: ora un’anziana di 72 anni, nata in Montenegro ma residente a Napoli, è ricoverata in codice rosso all’ospedale Cto di Napoli. Il fatto è accaduto in corso Umberto a Napoli. La vittima ha riportato contusioni cerebrali ed un ematoma con fratture del cranio. Sono in corso indagini in corso da parte dei Carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica degli eventi.