Napoli: anziana vince 500mila euro al Gratta e vinci, tabaccaio ruba il biglietto e scappa con lo scooter

Un’anziana vince 500mila euro al Gratta e vinci, va in tabaccheria per chiedere conferme e, soprattutto, per parlare del premio ma uno dei titolari, preso in mano il biglietto, lo intasca e scappa con lo scooter.

Napoli, caccia al tabaccaio

E’ accaduto a Napoli: l’anziana ha denunciato l’episodio ai carabinieri che sono sulle tracce del tabaccaio. La donna, tornata nella tabaccheria dove aveva acquistato il biglietto, ha consegnato il Gratta e vinci a un dipendente. Costui ha validato la vincita tramite un dispositivo dedicato e per ulteriore riscontro ha consegnato il tagliando a uno dei titolari che lo ha intascato, ha indossato il casco ed è fuggito in scooter. Tutto vero. Insomma: il tabaccaio, validato il biglietto, di fretta e furia lo ha intascato, è uscito dal negozio, è salito sul suo scooter ed è letteralmente fuggito via. Il tutto di fronte all’anziana che, immaginiamo, avrà osservato il tutto più o meno restando sotto choc.

Il biglietto ora non vale più niente

Dopo la denuncia i carabinieri sono sulle tracce del tabaccaio. Tabaccaio ancora irreperibile. Il biglietto, invece, è diventato carta straccia: il furto è stato segnalato all’agenzia dei Monopoli ed è stato chiesto il blocco.

Inutile quindi la fuga del tabaccaio. Chissà cosa racconterà ora l’uomo quando verrà rintracciato.