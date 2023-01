Avrebbe sferrato un pugno in pieno viso ad un 75enne, che ora è in fin di vita. Il fatto è accaduto ieri, 20 gennaio, a Pianura, nella periferia occidentale di Napoli. Nel giro di poco ore, i carabinieri hanno arrestato il presunto responsabile. E’ un 18enne incensurato del posto che deve rispondere di tentato omicidio.

Anziano in fin di vita dopo un pugno in faccia davanti al bar

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della locale stazione, l’anziano si trovava in fila all’esterno di un bar in via Comunale Napoli quando, dopo un alterco, è stato colpito con un cazzotto dal 18enne. Il 75enne, è caduto a terra battendo violentemente la testa. Soccorso e trasportato al pronto soccorso del Cardarelli, è attualmente ricoverato in prognosi riservata e in pericolo di vita. Indagini in corso per chiarire dinamica. Al vaglio anche le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona oltre alle testimonianze delle persone presenti.

