ROMA – “Gabriele è un bimbo di 19 mesi, affetto da una patologia rarissima (Sifd, ndr), solo 20 casi noti nel mondo, il suo è l’unico in Italia. L’unica strada di guarigione è il trapianto di midollo”. Con queste parole il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, su Facebook, ha lanciato un video-appello per il piccolo Gabriele. “Il 24 maggio dalle 10 alle 20 l’Admo allestirà a piazza Dante a Napoli una postazione per cercare un donatore compatibile con il bimbo. Basta avere tra i 18 e i 35 anni, un peso di almeno 50 kg ed essere in buona salute, un semplice prelievo di saliva verificherà la compatibilità”.

Un appello è stato lanciato anche dai genitori del piccolo, la mamma Filomena e il papà Cristiano, che su Facebook hanno scritto: “Napoli, abbiamo ancora una volta bisogno di te. Non del tuo profumo, del tuo mare, dei tuoi colori, della tua arte, dei tuoi sapori, ma del tuo cuore. Riempiamo un’altra piazza. Napoli, un altro tuo figlio ha bisogno di te. Gabriele, il nostro piccolo eroe, ha una malattia unica in Italia. Può guarire solo con il trapianto di midollo osseo. Già una volta, per il piccolo Alex, le file hanno impressionato l’Italia. Ripetiamo il miracolo di solidarietà? Possiamo fare di più?”.