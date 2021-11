Alcuni tifosi del Napoli hanno assaltato un autobus con a bordo dei supporter della Lazio scortato dalla polizia prima del match di ieri sera, domenica 28 novembre, allo stadio Diego Armando Maradona. Negli scontri feriti due tifosi e un poliziotto.

Articolo aggiornato alle ore 10:40.

Scontri Napoli-Lazio, tra i feriti anche un poliziotto

Poco prima dell’inizio della partita alcuni tifosi del Napoli hanno assaltato un autobus che trasportava allo stadio i tifosi della Lazio e che, in quel momento, era scortato dalla polizia: gli scontri si sono verificati in via Terracina, non molto lontano dallo stadio. Due tifosi sono rimasti feriti e sono stati portati all’ospedale San Paolo. Negli scontri è rimasto ferito anche un poliziotto, caposquadra della Polizia di Stato.

Sequestrate mazze e coltelli

Alcuni tifosi biancocelesti sarebbero scesi dal bus e nella colluttazione con i supporter azzurri, sarebbero rimasti feriti. Per il raid le forze dell’ordine hanno anche effettuato alcuni fermi di appartenenti ai gruppi ultras partenopei, sono stati portati in Questura ed è probabile che vengano processati per direttissima. Sequestrati anche coltelli, mazze e bastoni.