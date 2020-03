NAPOLI – Un nuovo e pericoloso gioco viene messo in atto dalle baby gang di Napoli: lanciare pallonate contro le moto e le auto che transitano per strada. A denunciare la “moda” di questo tipo di atti vandalici è il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, che spiega come numerose segnalazioni video siano arrivate alle autorità nelle ultime settimane.

Il consigliere Borrelli ha pubblicato uno dei filmati per mettere in guardia la popolazione dagli atti della baby gang. In particolare, nel video si vede un ragazzino che lancia un pallone prima contro un’auto in transito e poi ad altezza uomo contro un motorino, cercando di farlo cadere.

Borrelli ha condannato queste azioni e ha deciso di denunciare la situazione ai carabinieri: “Questi ragazzini si divertono a lanciare pallonate ai centauri rischiando di farli male, di provocare un incidente e di mettere in pericolo anche se stessi. Stiamo raccogliendo tutte le segnalazioni per fare denuncia ai carabinieri, questo gioco pericoloso e incivile va fermato subito”.

Il consigliere, come riporta Il Giornale, ha aggiunto: “Chi si rende protagonista di questi atti vandalici non si rende conto dei danni che può arrecare oppure, semplicemente, se ne frega e questo accade a causa della mancanza di di civiltà, di rispetto delle regole e degli altri e allora bisogna intervenire urgentemente con un piano di rieducazione. Così si contrasta il fenomeno delle baby-gang”. Il fenomeno delle baby gang a Napoli sta diventando un serio problema, sempre più episodi di violenza e vandalismo si verificano nella città che va arginato.

(Fonte Il Giornale)