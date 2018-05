NAPOLI – Un vigilante è stato colpito alla testa con un pugno da un baby rapinatore di 16 anni mentre stava tornando a casa. L’uomo, 64 anni, è stato soccorso e in un primo momento la prognosi era stata di 7 giorni per una ferita alla testa. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play] Poi le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate e ora è ricoverato all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove è stato operato per una emorragia cerebrale di vaste dimensioni.

L’aggressione alla guardia giurata è avvenuta la sera dell’8 maggio mentre stava rientrando a casa. Un giovane rapinatore di 16 anni lo ha picchiato in via San Donato, nel quartiere di Pianura di Napoli. Il giovane ha chiesto soldi che il vigilante non aveva ed è stato colpito alla testa.

Soccorso – secondo quanto ricostruito dalla Polizia – è stato portato all’ospedale San Paolo dove gli è stata diagnosticata una ferita lacero contusa guaribile in sette giorni. Alcune ore dopo però, a casa, le sue condizioni sono improvvisamente peggiorate.

Trasportato d’urgenza all’ospedale Cardarelli è stato operato per una emorragia cerebrale di vaste dimensioni. Secondo quanto si legge nel bollettino medico dell’ospedale Cardarelli, l’uomo ha un trauma cranico con ematoma subdurale acuto. E’ stato eseguito un intervento neurochirurgico di urgenza ed è ora ricoverato in rianimazione DEA, in sedazione farmacologica; è stabile emodinamicamente, intubato e collegato a respiratore automatico. La prognosi resta riservata e il prossimo bollettino medico sarà emanato entro le 12 del 10 maggio.