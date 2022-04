Blitz dice

Come usa dire…la fredda cronaca: 389 gli indagati, anzi i colti in flagranza di reato, 200 di loro avevano già precedenti penali, alcuni per reati di mafia. Flagranza di reato, presi come si dice con le mani nel sacco. Quale sacco? Quello del Reddito di Cittadinanza. Lo prendevano tutti, tutti i 389. Bottino del colpo […]