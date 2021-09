Napoli, bambino di quattro anni muore dopo caduta dal balcone in via Foria (foto Ansa)

Un bambino di quattro anni è morto dopo una caduta dal balcone in via Foria a Napoli. Un bambino di quattro anni è precipitato dal balcone ed è morto sul colpo. Il fatto è accaduto nella tarda mattinata di oggi in via Foria, a Napoli. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia di Stato che stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Bimbo muore a Napoli dopo caduta da balcone

Il bambino è caduto dal terzo piano di un palazzo che si trova proprio di fronte alla caserma Garibaldi. Il piccolo è stato trasportato all’ospedale Vecchio Pellegrini in un disperato tentativo di soccorso ma non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono in corso i rilievi della Scientifica della Polizia.

Bimbo muore a Napoli: sbigottimento e dolore nel quartiere

Sbigottimento e dolore in via Foria a Napoli per la morte del bambino di quattro anni caduto da un balcone in circostanze all’esame della Polizia. In tanti, dalla strada, guardano su al terzo piano da dove è venuto giù il bimbo mentre sul marciapiedi e ai lati della zona ancora sotto sequestro si raccolgono diverse mamme che si interrogano su quanto accaduto. Le indagini della Scientifica si concentrano sulla conformazione della ringhiera e cercano di ricostruire gli ultimi movimenti del bambino.