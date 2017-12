NAPOLI – Tragedia a Napoli. Bimbo muore a 3 anni: arrivato ieri al pronto soccorso, era stato dimesso dall’ospedale Santobono. Il piccolo era stato trasportato dal 118 al Santobono di Napoli, giunto in arresto cardiaco all’osservazione del pronto soccorso. Il piccolo dell’area Vesuviana lamentava dolori addominali ed era arrivato già giovedì sera in pronto soccorso, classificato come “codice verde”, ed era stato dimesso. Pur riscontrando “segni di infiammazione delle vie aeree, dolori addominali e diarrea”, i sanitari del Santobono non avevano riscontrato “temperatura febbrile al momento dell’osservazione”.

“Dopo la visita – spiega una nota diffusa dall’ospedale pediatrico – integrata da un esame ecografico, il quadro clinico è stato ritenuto, in conformità alle linee guida ordinariamente seguite, non abbisognevole di ricovero e il piccolo è stato reinviato al domicilio, con prescrizione di farmaci e richiesta di controllo presso il curante dopo 24 ore”.

Come scrive Antonio Cimmino per Il Mattino: