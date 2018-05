NAPOLI – E’ andato a scuola con il coltello che il padre usa per conciare le pelli nascosto nello zaino. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Ma i compagni se ne sono accorti, le maestre hanno chiamato la polizia e il padre del piccolo è stato denunciato. E’ successo a Napoli, nel quartiere periferico di San Giovanni-Barra.

Il bambino che ha 10 anni e frequenta la quinta classe, aveva nello zaino un coltello lungo complessivamente 10 centimetri: 6,5 centimetri la lunghezza della lama. Non è al momento noto il motivo per il quale il ragazzo sia andato armato a scuola, se fosse stato vittima di bullismo.

Sta di fatto, però, che in classe qualcuno si è accorto dell’arma e ha lanciato l’allarme, tanto da chiedere l’intervento della maestra, che si è avvicinata al bambino e si è fatta consegnare il coltello. Gli agenti hanno ascoltato la preside e la docente. Poi, dopo avere preso in consegna l’arma, hanno deciso di convocare i genitori dell’alunno in commissariato.

Il padre, quando ha visto il coltello, ha subito spiegato che si trattava di uno strumento di lavoro. Lui, infatti, è un conciatore di pelli. L’arma è stata sequestrata e l’uomo denunciato.

Lo scorso primo febbraio, in provincia di Caserta, un episodio analogo ebbe un epilogo più grave: all’Istituto Superiore “Majorana-Bachelet” di Santa Maria a Vico una professoressa venne sfregiata con un coltello da un suo studente di 17 anni. Il ragazzo aveva deciso di reagire in maniera violenta al rifiuto della sua insegnante di togliergli una nota sul registro.