Napoli, bimbo di 3 anni in scooter con il papà: morto dopo incidente, si indaga per omicidio stradale (Foto di archivio Ansa)

Un bimbo di 3 anni e mezzo è morto a seguito di un incidente stradale, mentre si trovava in sella ad uno scooter con il papà. La tragedia si è consumata venerdì 26 agosto, intorno alle 15, nel quartiere Vasto a Napoli. La Procura partenopea ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale.

Il piccolo era in sella a uno scooter guidato dal padre, quando il mezzo si è scontrato con un’auto guidata da una donna all’incrocio tra via Pavia e via Parma.

Nel violento impatto il bambino, che sedeva sul sellino davanti al padre, è stato sbalzato per alcuni metri riportando gravi ferite alla testa. Trasportato all’ospedale pediatrico Santobono, è morto domenica. Sul luogo del sinistro sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale di Napoli, sezione San Lorenzo, per i rilievi del caso.

Bimbo morto in scooter, la Procura indaga per omicidio stradale

La Procura di Napoli ha aperto un fascicolo per omicidio stradale, per appurare le responsabilità riguardo alla morte del bimbo che, per la sua piccola età, non avrebbe dovuto trovarsi a bordo di un motoveicolo.

Si attendono anche i risultati dei test tossicologici effettuati sulle persone coinvolte nell’incidente.