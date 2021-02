Napoli, che fine ha fatto l'uomo che ha perso 50mila euro di diamanti nel supermercato

Un uomo ha perso 50mila euro di diamanti in un supermercato di Napoli. Da giorni lo stanno cercando per ridarglieli ma lui non si è ancora fatto vivo. Come è possibile? Perdere una somma così grande di soldi o diamanti non è roba da poco, non è una di quelle cose che passa di mente. E allora perché l’uomo non si fa vivo?

Il sacchetto di diamanti a Napoli

Andiamo per ordine. Nei giorni scorsi un uomo perde 50 mila euro in diamanti e a Napoli scatta la caccia all’uomo per restituirglieli. Le pietre preziose sono state smarrite all’interno di un supermercato della città. Uno degli addetti della struttura le ha trovate e la restituite al titolare del supermercato che ha finora atteso invano il ritorno del legittimo proprietario.

Le telecamere di sorveglianza hanno immortalato la vicenda: si vede l’uomo entrare e dalla sua tasca già penzolare un sacchetto. Successivamente l’uomo si avvia alle casse e non si rende conto di aver perso il sacchetto. Poi paga e va via. In tutto è rimasto dieci minuti all’interno del locale.

I diamanti ce l’ha l’avvocato, il Comune non ha la cassaforte

Secondo quanto riferito al Mattino dal legale del supermercato che ha in custodia i diamanti, al Comune di Napoli, dove si trova un ufficio per gli oggetti smarriti, avrebbero spiegato di non avere una cassaforte per custodire un bene così prezioso che è rimasto quindi per il momento nelle mani dell’avvocato. Di qui l’idea di lanciare l’appello per rintracciare l’uomo. I diamanti sono tre, ognuno accompagnato da un certificato di autenticità e purezza.

Ma l’uomo perché non si fa vivo?

Questo è il grande mistero, perché dopo giorni l’uomo non si presenta a ritirare i diamanti? Certamente l’uomo si sarà accorto di aver perso i diamanti. Non saprà quando e dove, per questo forse non sa cosa fare. Eppure sui giornali stanno uscendo appelli per trovarlo, ma magari l’uomo non è italiano e non legge i giornali italiani. I diamanti sono veri e autentici, come dimostrano i certificati. E se l’uomo se ne fosse voluto disfare per qualche motivo? Strano certo, ma ancor più strano il fatto che nessuno vada a reclamare 50mila euro di diamanti…