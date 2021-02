Napoli, sale sulla Circumvesuviana ed entra in cabina comandi per fare un video su TikTok: “Si vola”

E’ salito sulla Circumvesuviana ed è entrato nella sala comandi per fare un video su TikTok. Accade a Napoli dove un ragazzino ha iniziato a pigiare pulsanti a caso dalla cabina di comando, gridando: “Si vola!”. Il tutto mentre gli amici lo riprendevano con lo smartphone.

A denunciare l’accaduto sulla sua pagina Facebook è il consigliere regionale della Campania Francesco Emilio Borrelli. L’autore della bravata, per nulla pentito, ha inviato anche un messaggio audio al consigliere in cui afferma: “Voi avete pubblicato il mio video ma credo di non aver fatto nulla di male, ho trovato la porta aperta e sono entrato”. Quindi aggiunge sarcastico: “Mica volevo rubare il treno”.

Circumvesuviana, individuato l’autore della bravata

Borrelli fa sapere poi che il ragazzo è stato prontamente individuato dalle forze dell’ordine. Secondo chi indaga ha commesso un attentato alla sicurezza ferroviaria, mettendo potenzialmente a rischio tutti i passeggeri del treno.

“Questa risposta ci lascia perplessi”, hanno commentato Borrelli e il conduttore radiofonico gianni Simioli in riferimento al messaggio audio del ragazzo. “Perché conferma l’irresponsabilità e l’incapacità di alcuni giovani di recepire il senso di legalità, di rispetto delle regole e di civiltà, segno di una cattiva educazione, un fenomeno che ci preoccupa molto”.

Tra l’altro l’Eav, l’ente che gestisce la Circumvesuviana, ha precisato che non è vero che la porta fosse aperta ma che sarebbe stata forzata dal ragazzo. Per fortuna pare che da quella sala comandi nulla potesse essere manomesso, trattandosi di un treno in accoppiata.

In ogni caso, commenta giustamente il consigliere Borrelli, “resta la gravità del gesto del ragazzo che, come ci è stato riferito, avrebbe forzato le porte della sala. Le forze dell’ordine hanno già individuato l’autore di questo sconsiderato gesto e sarà punito in maniera molto severa, ha commesso un attentato alla sicurezza ferroviaria”.

Circumvesuviana, la nota dell’Eav

In un comunicato dell’Eav si ribadisce che: “Naturalmente parliamo di una cabina disattivata, in quanto si tratta di un treno a doppia carrozza dove il comando di tutto il treno è nella cabina anteriore”.

“Stiamo sporgendo denuncia alle forze dell’ordine. Si dice dovete controllare. Abbiamo telecamere ovunque, quando qualcuno viene individuato troppo spesso non succede nulla. I controlli preventivi ovunque sono impossibili. Serve maggiore severità per chi viene beccato per favorire la cultura del rispetto e della legalità”.