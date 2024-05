Napoli, con una schedina da 2 euro sbanca il Superenalotto e vince 101 milioni

La tabaccheria in via Toledo dove è stato centrato il sei da 101 milioni FOTO ANSA

Con una schedina da due euro fa sei al Superenalotto e vince 101 milioni. Per la precisione: 101.511.953,21 euro. Per ora sulla vincita si sa poco. Si sa, però, che la schedina vincente è stata giocata in una tabaccheria in via Toledo, al civico 410. Per la cronaca, si tratta del primo sei del 2024 e la sestina vincente è stata: 6, 40, 80, 71, 55, 20, numero Jolly 12, SuperStar 75. Che dire, complimenti al fortunato vincitore.

I precedenti

L’ultimo 6, per un valore di 85,1 milioni, era stato ottenuto a Rovigo il 16 novembre 2023 con una schedina da 3 euro. Il 10 giugno 2023, con una schedina da un euro, a Teramo erano stati vinti 42,5 milioni. Il 25 marzo 2023, su Sisal.it era stato vinto per la prima volta online il jackpot da oltre 73,8 milioni di euro. Il record da oltre 371 milioni di euro è stato ottenuto il 16 febbraio 2023 da 90 vincitori tramite la Bacheca dei Sistemi. Il sistema ha distribuito 90 vincite da circa 4 milioni ciascuna.