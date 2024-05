Napoli, con una schedina di due euro vince 101 milioni al superenalotto. Tutte le ipotesi sul vincitore

Un turista? Un disoccupato? No, un’anziana. A Napoli è già partito il toto-vincitore dopo il clamoroso sei al Superenalotto di venerdì. Sei che ha portato in dote ben 110 milioni di euro. Non male.

Chissà, insomma, se tra i clienti che stamattina hanno festeggiato con Salvatore Gaspari, il titolare della tabaccheria di Napoli dove ieri è stata realizzata la vincita grazie a una scheda di soli 2 euro, c’era anche il vincitore della mega somma. All’apertura del negozio, questa mattina, per l’occasione è stata stappata una bottiglia di spumante. Per il resto in tanti si sono interrogati su chi sia il possibile fortunato. Impresa quasi impossibile. La schedina da 2 euro può essere stata giocata da chiunque, anche da qualcuno di passaggio che non risiede in zona. Peraltro via Toledo, in centro, è attraversata ogni giorno da migliaia di persone, con molti turisti in giro per Napoli. Chissà. Di sicuro, per le strade della città, nei prossimi giorni tutti non parleranno d’altro.