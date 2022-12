Napoli, crolla muro per il maltempo a corso Vittorio Emanuele: Vigili del Fuoco cercano eventuali dispersi FOTO

Circa dieci metri di un muro alto quattro metri sono crollati oggi, mercoledì 14 dicembre, a Napoli, all’altezza del civico 494 di corso Vittorio Emanuele. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del fuoco. Al momento – secondo quanto si apprende – non sono stati trovati feriti.

Crolla muro a Napoli, Vigili del Fuoco cercano eventuali dispersi

Sono ancora in corso le operazioni di scavo dei Vigili del Fuoco. Le macerie del muro sono precipitate su un cortiletto che si trova nel sottostante parco del Pino. Corso Vittorio Emanuele è un’arteria fondamentale per il traffico cittadino. Il muro si è staccato proprio in via del Pino, nella parte terminale del Corso che dà in piazza Mazzini.

Nella zona è poco probabile che ci fosse qualcuno

Nella zona, stando a quanto scrive l’Ansa, è poco probabile ci fosse qualcuno. Sull’accaduto sono già in corso indagini da parte dei Carabinieri, che stanno acquisendo informazioni.

