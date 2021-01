Crollo in piazza Cavour a Napoli dove una parte della facciata della Chiesa di Santa Maria del Rosario alle Pigne (conosciuta come chiesa del Rosariello) ha ceduto. Un crollo avvenuto mercoledì mattina presto, per cause ancora in corso di accertamento. Crollato anche un solaio con parte dell’edificio adiacente alla chiesa.

Secondo quanto si apprende dalla Polizia Municipale, che con i vigili del fuoco sta facendo accertamenti, non vi sarebbero feriti. Il crollo è avvenuto intorno alle 8 di mercoledì mattina. La zona è molto frequentata: accanto alla chiesa vi è la Salita Stella molto utilizzata da automobilisti e pedoni così come l’area di Piazza Cavour.

Crollo piazza Cavour a Napoli, la chiesa del Rosariello

Una parte dell’edificio è sventrata, il cedimento sarebbe partito dal solaio e avrebbe quindi trascinato l’intera parete, parte della facciata e un’ala della chiesa. Come riporta Fanpage, le pietre cadute dal palazzo hanno travolto alcune vetture in sosta nelle adiacenze, tra cui uno scooter, seppellito dai detriti. La chiusura della strada ha paralizzato il traffico.

La chiesa, di stile barocco, è stata realizzata a cavallo tra il 1600 e il 1700. Chiusa dopo il terremoto del 1980, rimase sbarrata fino al 1997, quando iniziarono i lavori di consolidamento, ma anche dopo la fine di questi restò chiusa e negli anni fu saccheggiata. Sparirono statue e suppellettili, si salvarono soltanto i quadri che furono trasferiti in altre sedi. Fu riaperta al culto solo nell’aprile 2017; nello stesso anno, ad ottobre, fu ultimato il restauro della statua della Madonna del Rosariello, che si trova all’interno della chiesa.