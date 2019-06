NAPOLI – Daniele Bellini, il noto “Decibel”, speaker del Napoli allo stadio San Paolo, è stato vittima questa notte di una rapina in pieno centro del capoluogo campano. Quattro i rapinatori che si sono affiancati all’auto guidata da Bellini che era in compagnia di moglie e figli a via Posillipo. Dopo averli bloccati e minacciati con una pistola, i malviventi si sono fatti consegnare soldi, carte di credito, cellulari e orologi.

Bellini ha sporto regolare denuncia alle forze dell’ordine. Ora indaga la Polizia di Stato, che ha raccolto le testimonianze delle vittime e sta cercando di risalire all’identità dei malviventi. Decisive, nelle indagini, potrebbero essere le immagini delle telecamere di videosorveglianza poste in strada, che potrebbero aver immortalato la rapina. (fonte VESUVIO LIVE)