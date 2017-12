NAPOLI – Incidente mortale a Fuorigrotta (Napoli) venerdì 22 dicembre. Una donna di 72 anni è stata investita mentre attraversava la strada in via Michelangelo da Caravaggio.

L’incidente, riferisce Melina Chiapparino sul Mattino, è avvenuto intorno alle 19 di venerdì, mentre l’anziana era in compagnia del marito. I due, originari di Pontecagnano, in visita a Napoli per trascorrere un po’ di tempo con la figlia, si trovavano sulla carreggiata quando una Smart ha investito la donna, le cui condizioni sono apparse subito molto gravi ai soccorritori del 118.

La donna è stata trasportata all’ospedale Fatebefratelli, ma lìe è morta a causa del violento trauma subito nell’impatto. Scrive il Mattino: