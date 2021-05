Un’ampia voragine si è aperta nella notte tra venerdì e sabato 15 maggio nella zona della Sanità, a Napoli. Non ci sono feriti. Sul posto sono giunti gli uomini della Polizia ed i vigili del fuoco, che hanno avviato gli accertamenti del caso.

Napoli, dopo la pioggia si apre una voragine al rione Sanità: 15 persone evacuate. I vigili del fuoco al lavoro

Non si esclude che la voragine possa essere stata causata dalle abbondanti piogge che si sono registrate a partire dalla serata di ieri. Oltre allo spavento nessun danno per i residenti della zona. I vigili del fuoco stanno lavorando ancora per mettere in sicurezza l’area interessata.

La voragine si è aperta in un’area a verde di un antico edificio di vicoletto San Marco a Miradois, all’estrema periferia del quartiere, quasi al confine con la zona di Capodimonte.

Napoli, dopo la pioggia si apre una voragine al rione Sanità: 15 persone evacuate. In molti hanno passato la notte in auto

Al momento le 15 persone che risiedono nello stabile sono state allontanate. Il primo allarme è scattato intorno alle 22,30 di ieri. Alcuni residenti hanno sentito dei rumori sinistri. Poi, dopo un boato, una volta usciti fuori dalle loro abitazioni hanno scoperto l’accaduto. La voragine è molto ampia: quasi una ventina di metri di diametro, con una profondità di diversi metri. I residenti dello stabile hanno quindi chiamato i vigili del fuoco. In molti hanno trascorso la notte in auto: i più anziani in una rimessa che si trova a poca distanza ed hanno avuto la solidarietà della gente del quartiere che ha offerto loro qualche genere di conforto. Al momento sono ancora in corso gli accertamenti per stabilire le cause del cedimento.