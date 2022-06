E’ a una svolta l’indagine sulle due sorelle di 24 e 17 anni, ustionate con l’acido la notte tra domenica e lunedì da un gruppo di persone. La zia di 22 anni di una di loro è stata arrestata dopo essere stata interrogata per ore dagli inquirenti. La donna, 22 anni, si è dichiarata responsabile dell’aggressione con l’acido. Ha 22 anni ed è la zia delle due ragazze. Alla base del gesto ci sarebbero gravi dissidi familiari.

Sfregiate dall’acido a Napoli, arrestata la zia di una di loro

Gli aggressori erano sei. Il gruppo era in sella a tre scooter. Il lancio dell’acido era avvenuto intorno all’una di notte tra domenica e lunedì in corso Amedeo di Savoia, nel rione Sanità, a Napoli.

Gli uomini della Squadra mobile di Napoli, durante le indagini avevano stretto il cerchio sui familiari prossimi delle due ragazze. Tra i sospettati c’era proprio la zia delle due ragazze. Mentre le indagini proseguivano è arrivata la confessione della zia 22enne. La donna si è presentata in Questura con il suo avvocato ed ha dichiarato di essere l’autrice del gesto.

La donna accusata di “deformazione dell’aspetto mediante lesioni permanenti al viso”

Gli investigatori l’hanno interrogata a lungo, in presenza del legale. La 22enne ha risposto e non ha potuto negare dinanzi alle prove evidenti che le sono state fornite. Ora è accusata del reato di “deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti del viso” che le viene contestato in concorso. Gli investigatori ora stanno indagando per dare un nome alle altre persone che hanno preso parte all’agguato. La donna è stata sottoposta a fermo di polizia giudiziaria.