Duplice omicidio nel quartiere Ponticelli, nella periferia di Napoli. Le vittime sono un 29enne e un 56enne. Emtrambi sono stati uccisi in un agguato mentre si trovavano in un appartamento di via Eugenio Montale, nella zona denominata Rione Fiat. Secondo quanto accertato dai carabinieri, uno dei due era vicino ad un clan camorristico.

Omicidio a Ponticelli, uccisi due uomini

La vittima più giovane, il 29enne, era stato arrestato nel 2018 dalla Polizia durante una perlustrazione nel Rione Fiat e accusato di avere fatto parte della banda che aveva messo a segno una stesa in via Montale pochi giorni prima, il 25 giugno, e che era riuscita a sfuggire agli agenti. Secondo le indagini di quel gruppo aveva fatto parte anche uno dei componenti di uno dei clan opposti, che nel pomeriggio di quel giorno era arrivato al Pronto Soccorso con una ferita da arma da fuoco ad una natica.

Il 56enne invece non era affiliato a nessun clan. Era noto nel quartiere perché faceva piccoli lavoretti a domicilio; forse si trovava in quell’appartamento (è stato ucciso sull’uscio) proprio perchè stava montando una zanzariera.

Le indagini e quella sparatoria a inizio luglio

Per quanto ancora non si possa avere un quadro chiaro dei motivi dell’agguato, tutto sembra ricondurre alla guerra di camorra che da tempo è in corso a Ponticelli tra clan. Agli inizi di luglio un raid ha scatenato il panico nei pressi di un bar frequentato da uomini di uno dei clan. La sparatoria non ha provocato feriti, sono state colpite soltanto auto in sosta appartenenti a ignari abitanti del quartiere. Poche ore dopo c’è stato però un agguato mirato con raffiche di mitra esplose da un uomo sceso da un Suv, che hanno ferito alla schiena un giovane di 28 anni. Per quattro persone, si presume coinvolte nella sparatoria, nelle ultime ore la Dda ha emesso un ordine di arresto.