ROMA – Censiti e pubblicizzati come bed & breakfast, numerosi appartamenti di Napoli vengono utilizzati invece come case d’appuntamenti, luoghi dove esercitare la prostituzione senza dare troppo nell’occhio. E con il consenso dei proprietari, a conoscenza dell’attività e a cui spettava la classica “stecca”, un affitto stipulato a prezzi più vantaggiosi di quelli di mercato.

Le forze dell’ordine hanno scoperto, da Chiaia al Vomero al centro storico, un vero sistema, una organizzazione articolata che assicura prestazioni sessuali, ragazze disponibili e appartamenti con alcova: 12 le strutture di b&b e casa vacanze erano risultate sospette durante un monitoraggio sui siti di prenotazione online. Su internet è venuto fuori che siti di incontri sessuali e b&b avevano lo stesso indirizzo.

“Una volta raggiunto il bed & breakfast – riferisce Il Mattino -, essendo la struttura occupata al momento da turisti, la ragazza di origine sudamericana conduceva il cliente in un piccolo appartamento nelle vicinanze, preso in fitto tramite un uomo napoletano che si occupava di gestire gli affari della donna. Il soggetto è stato denunciato alla Procura della Repubblica per favoreggiamento della prostituzione e il proprietario della casa informato di quanto accadeva”.